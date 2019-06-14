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Suudi Bakan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2019 21:55 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

Suudi Bakan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

YPG/PKK'YA DESTEK İSTEDİ

Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan PKK Tamer El Sabhan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bir zamanlar Kabe'nin yerini değiştirmek isteyen krala, ATATÜRK,hey kral şu,an Kurtuluş savaşını bırakıp oraya gelir sana orasını dar ederim demişti.varmı böyle bir baba yiğit hükümette.
Çok sevdiğiniz arap kardeşlerınız.
bizde gidelim onlar için yas ilan edelim..
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