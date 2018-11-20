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Suudi Bakan: Kral ve Prens kırmızı çizgimiz

20.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens'in verdiğine dair iddiayı geri çevirdi.

Suudi Bakan: Kral ve Prens kırmızı çizgimiz

Bakan, Kral ve Prens'in "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı, iddianın dayanaksız olduğunu söyledi.Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiğine yönelik iddiayı geri çevirdi. Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi Eş-Şark El-Avsat gazetesine verdiği röportajda, CIA’in bulgularından yola çıkarak Amerikan basınında yer alan iddiayı değerlendirdi.

Washington Post gazetesinin CIA’in bulgularına dayandırarak, Kaşıkçı’nın ölüm emrini Veliaht Prensi’in verdiğine yönelik iddiayı değerlendiren Adil el Cubeyr "Kraliyet içinde biz böylesi iddiaların yanlış olduğunu biliyoruz ve bunları reddediyoruz" dedi.

Bakan, Veliaht Prens bin Selman’ın, cinayet emrini veren kişi olduğuna yönelik sadece basında yer alan haberler olduğunu ancak ABD’de bu iddiayı doğrulayacak bir kanıt olmadığını belirtti.

"Türkiye Veliaht Prens'i kastetmedi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerine de yanıt veren Bakan, bu açıklamayı üst düzey Türk yöneticilere sorduklarını belirtti. Suudi bakan açıklamada Veliaht Prens'in kastedilmediği yanıtını aldıklarını söyledi.

Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Türkiye'de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar" dedi.

Dışişleri Bakan gazeteye verdiği röportajda, Riyad yönetiminin Veliaht Prens’e yönelik iddiaları sineye çekmeyeceğini ifade ederek, "Kral ile Veliaht Prens'in temsil ettiği Suudi Arabistan yönetiminin kırmızı çizgimiz olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı "Her kimden ve nereden gelecek olursa olsun onlara dokunulmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberinde, CIA'in 15 Suudi ajanın bu emri yerine getirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğini ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürdüğünü belirlediğini iddia edilmişti.

Haberde CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edildi.

dpa,Reuters/ GA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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