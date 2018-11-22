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Suudi Bakan tekrarladı: Veliaht Prens kırmızı çizgimiz

22.11.2018 09:03 | Son Güncelleme

Riyad yönetimi bir kez daha Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'in sorumlu tutulmasına karşı uyardı.

Suudi Bakan tekrarladı: Veliaht Prens kırmızı çizgimiz

Dışişleri Bakanı el Cubeyr, "Çok net şekilde izah ettik. Soruşturmalar sürüyor, sorumlular cezalandırılacak" dedi.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına karşı bir kez daha uyarıda bulundu. Bakan, bunun Suudi Arabistan için "kırmızı çizginin" aşılması anlamına geldiğini tekrarladı.

Çarşamba günü BBC'ye konuşan Bakan el Cubeyr, Veliaht Prens ve Kral'ın tek tek her bir Suudi vatandaşını temsil ettiğini vurguladı. Bakan, "Ve biz her hangi bir tartışmayı ya da Kral ile veliaht Prens'in adını kötüye çıkaracak hiçbir şeye müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el Cubeyr açıklamasında Riyad yönetiminin cinayetin aydınlatılmasına yönelik adımlarına da dikkat çekerek, "Çok net şekilde izah ettik. Şu anda devam eden soruşturmalarımız var ve sorumluları cezalandıracağız" diye konuştu.

Türkiye'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada 21 Suudi vatandaşı tutuklu bulunuyor. Savcılık söz konusu kişilerin beşi hakkında ölüm cezası talep ediyor.

Suudi Bakan hafta başında Suudi Eş-Şark El-Avsat gazetesine verdiği röportajda CIA'in bulgularından yola çıkarak Amerikan basınında yer alan iddiaları değerlendirmişti.

El Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens'in verdiğine dair iddianın dayanaksız olduğunu vurgulamıştı. Bakan, Riyad yönetiminin Veliaht Prens’e yönelik iddiaları sineye çekmeyeceğini ifade etmiş, "Kral ile Veliaht Prens'in temsil ettiği Suudi Arabistan yönetiminin kırmızı çizgimiz olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuşmuştu.

DW,AFP/GA,UÇ

© Deutsche Welle Türkçe

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