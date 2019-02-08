Suudi Bakan: Veliaht Prens'e Kaşıkçı suçlaması kırmızı çizgimiz

El Cubeyr, operasyon için verilmiş bir emir olmadığını söyledi.Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil el Jubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington'da ABD'li gazetecilere konuşan El Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinde emri veren kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmadığını söyledi. El Cubeyr "Bunun izinli bir operasyon olmadığını biliyoruz. Bu operasyonun gerçekleştirilmesi için verilmiş bir emir yok" dedi.

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Veliaht Prens'in suçlanmasının kırmızı çizginin aşılması anlamına geldiğini söyledi. El Cubeyr, "Herhangi birisinin, ne yapmamız gerektiğini, yönetimimizin ne yapması gerektiğini dikte edebileceğini düşünmesi akıl almaz" dedi.

New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Veliaht Prens'in bir yardımcısına Suudi gazetecinin ülkesine dönmemesi ve hükümeti eleştirmeyi bırakmaması durumunda "kurşunla peşine düşülebileceğini" söylediğini aktarmıştı.

New York Times, Veliaht Prens'in bu yorumu 2017 yılında yaptığını yazdı. Haberde, istihbarat raporları hakkında fikir sahibi olan ABD'li ve yabancı yetkililerin aktardığını bilgiler yer aldı.