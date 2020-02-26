Suudi bakandan Türkiye'ye Kaşıkçı suçlaması

Deutsche Welle'nin Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın konuğu olan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Başkonsolosluktaki cinayetin emrini Riyad yönetiminin vermediğini yineleyen Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin "yetkilerini aştığını" vurguladı.

Başkonsoloslukta Türkiye tarafından yapılan ortam dinlemelerine göre cinayeti işleyenlerden birinin telefonda "Sizinkilere söyle, o iş tamam" dediğinin duyulduğunu hatırlatan Sebastian ise üst düzey bir Suudi istihbarat yetkilisi olduğu belirtilen bu kişinin kiminle konuştuğunu sordu.

"Bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bilmiyorum" yanıtını veren Suudi bakan, "Türklerin yaptığı dinlemeleri görmedim. Ama eğer Türkiye tüm bu bilgilere sahipse, böyle olduğuna inanıyorlarsa, neden bunları başkonsolosluğa gitmeden önce Cemal Kaşıkçı'ya vermediler?" diye ekledi.

"İsimler Türkiye'de var"

Suudi Arabistan'da geçen Aralık ayında, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davada beş sanık idam cezasına mahkûm edildi. Bu kişilerin isimleri kamuoyuna açıklanmazken mahkemenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlere herhangi bir ceza vermemesi uluslararası kamuoyunda eleştirilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da hem bu duruma hem de davanın kapalı kapılar ardında yapılmasına tepki gösteren isimler arasındaydı.