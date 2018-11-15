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Suudi Bakandan Türkiye’ye Suçlama

15.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Türkiye ve Katar’ı Suudi Arabistan’a yönelik hedefli bir kampanya yürütmekle suçladı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, Prens Muhammed bin Salman’ın cinayetle ilgisi olmadığını kaydetti

Suudi Bakandan Türkiye’ye Suçlama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Türkiye ve Katar’ı Suudi Arabistan’a yönelik hedefli bir kampanya yürütmekle suçladı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, Prens Muhammed bin Salman’ın cinayetle ilgisi olmadığını kaydetti.

Suudi Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin cinayetin bilinmeyen kısımlarının aydınlatılmasına yardımcı olacak bilgi vermesini umduklarını da söyledi.

Bakan, Türkiye’den üç defa bilgi ve kanıt istediklerini ancak bunun henüz sağlanmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetinde hala aydınlatılamayan sorular olduğunu belirtti.

Adel el Jubeir, gerçeklere ulaşmanın en iyi yolunun işbirliği yapmak olduğu mesajını verdi.

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetini suç ve büyük bir hata olarak gördüklerini de kaydetti.

Türkiye Suudi savcının açıklamasını tatmin edici bulmadı

Türkiye ise Suudi Arabistan savcısından gelen açıklamaları yeterli görmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi savcının açıklamalarını tatmin edici bulmadıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bu şahsın ülkesine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü söyleniyor. Oysa bu cinayet daha önce de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır” diye konuştu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Suudi başsavcı, 5 kişi hakkında idam cezası istemişti.

Başsavcı Suud El Muceb konuyla ilgili Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenledi. Savcı, davaya 11 ismin dahil edildiğini, bu kişilerden 5’i hakkında savcılık makamının idam cezası talep ettiğini açıklamıştı. Hali hazırda 21 kişinin de soruşturma kapsamında gözaltında olduğu kaydedilmişti. Başsavcı El Muceb, Kaşıkçı'yı öldüren ekibin cinayet planını 29 Eylül’de yaptığını da söylemişti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunamadı.

Kaşıkçı’nın Prens Muhammed bin Salman’ın emriyle öldürüldüğü iddiaları gündeme gelmişti.

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