Suudi Bakandan Türkiye’ye Suçlama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Türkiye ve Katar’ı Suudi Arabistan’a yönelik hedefli bir kampanya yürütmekle suçladı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, Prens Muhammed bin Salman’ın cinayetle ilgisi olmadığını kaydetti.

Suudi Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin cinayetin bilinmeyen kısımlarının aydınlatılmasına yardımcı olacak bilgi vermesini umduklarını da söyledi.

Bakan, Türkiye’den üç defa bilgi ve kanıt istediklerini ancak bunun henüz sağlanmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetinde hala aydınlatılamayan sorular olduğunu belirtti.

Adel el Jubeir, gerçeklere ulaşmanın en iyi yolunun işbirliği yapmak olduğu mesajını verdi.

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetini suç ve büyük bir hata olarak gördüklerini de kaydetti.

Türkiye Suudi savcının açıklamasını tatmin edici bulmadı

Türkiye ise Suudi Arabistan savcısından gelen açıklamaları yeterli görmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi savcının açıklamalarını tatmin edici bulmadıklarını kaydetti.