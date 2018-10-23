Suudi Bakanı: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak

Bakan, bir daha Kaşıkçı olayına benzer bir olayın yaşanmayacağını ifade etti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetine yönelik açıklamalarda bulundu. Riyad yönetiminden cinayetin aydınlatılması talepleri sürerken Bakan, cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan El Cubeyr, Türkiye'ye heyet gönderildiğini belirtti. Bakan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılacağını ve tüm sorumlularının tutuklanacağını söyledi.

Bakan, "Riyad yönetiminin bir daha böyle bir olayın olmasına meydan verilmeyeceğini garanti ettiğini" ifade ederek, Kaşıkçı olayına benzer bir olayın bir daha yaşanmayacağını ifade etti.

Washington Post gazetesinde köşe yazıları yayımlanan gazeteci Cemal Kaşıkçı Ekim ayı başında evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapısından girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Suudi Arabistan günler sonra Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü açıklamıştı.