HABER

Suudi Bakanı: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak

23.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetindeki tüm sorumluların bulunup, tutuklanacağını belirtti.

Suudi Bakanı: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak

Bakan, bir daha Kaşıkçı olayına benzer bir olayın yaşanmayacağını ifade etti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetine yönelik açıklamalarda bulundu. Riyad yönetiminden cinayetin aydınlatılması talepleri sürerken Bakan, cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan El Cubeyr, Türkiye'ye heyet gönderildiğini belirtti. Bakan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılacağını ve tüm sorumlularının tutuklanacağını söyledi.

Bakan, "Riyad yönetiminin bir daha böyle bir olayın olmasına meydan verilmeyeceğini garanti ettiğini" ifade ederek, Kaşıkçı olayına benzer bir olayın bir daha yaşanmayacağını ifade etti.

Washington Post gazetesinde köşe yazıları yayımlanan gazeteci Cemal Kaşıkçı Ekim ayı başında evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapısından girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Suudi Arabistan günler sonra Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü açıklamıştı.

Riyad buluşması sönük geçecek

Kaşıkçı cinayeti, uluslararası alanda tepkiye yol açtı. Salı günü başlayan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası yatırımcılar konferansına yurt dışından yüzlerce hükümet temsilcisi ve iş insanının katılması beklenmekteydi.

Ancak Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalar yeterli bulunmadığından katılımcıların çoğu Riyad'dan gelen daveti geri çevirdi. Riyad ziyaretini iptal edenler arasında ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ile dünyanın önde gelen bankalarının yönetim kurulu başkanları da bulunuyor.

DW, Reuters, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Erdoğan Kaşıkçı Cinayetine Karışanlar Türkiye'de Yargılansın DediErdoğan Kaşıkçı Cinayetine Karışanlar Türkiye'de Yargılansın Dedi
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

İlginizi Çekebilir

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

Bu kez sahildekileri hedef aldılar!

Bu kez sahildekileri hedef aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.