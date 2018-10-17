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Suudi başkonsolos en son dün sabah konutuna girerken görüntülenmişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Arap basını kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsolosun görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Arap basını kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsolosun görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi en son dün sabah konsolosluktan çıkarak konutuna girerken görüntülendi. Uteybi'nin gelişinden bir kaç saat sonra oğlu konuttan çıktı. Uteybi ise saat 15.30 sıralarında konuttan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti. Muhammed Uteybi, saat 17.00'da Riyad'a uçtu. Uteybi'yi havalimanı götüren makam aracı saat 17.30 sıralarında konuta geri döndü.

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