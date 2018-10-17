Konsolos hakkında ihlal gerekçesiyle soruşturma başlatılacağı belirtilmişti.
Ancak Reuters haberi geri çektiğini duyurdu.
Reuters'ın yalanlama metni
"İstanbul'da görevli Suudi Arabistan Konsolosu görevden alındı, ihlaller dolayısıyla inceleme altına alınacak" başlıklı yayımlanan haber çekildi. İlgili haber Sabq Gazetesi'nde yer almadı. Geri çekilen haberin yerine herhangi bir haber yayımlanmayacak."
Diplomatik dokunulmazlığını kullanarak Türkiye'den ayrılan Uteybi'nin dün ülkesine döndüğü aktarılmıştı.
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
'Suudi başkonsolos görevden alındı' iddiasına yalanlama
Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'
Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
ABD yeni yaptırımları açıkladı!
Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 4 yorum