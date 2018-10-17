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'Suudi başkonsolos görevden alındı' iddiasına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Reuters'ın Suudi Arabistan basınının iddiasına dayandırdığı 'Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosu Muhammed el Uteybi görevden alındı' haberine yalanlama geldi.

'Suudi başkonsolos görevden alındı' iddiasına yalanlama

Konsolos hakkında ihlal gerekçesiyle soruşturma başlatılacağı belirtilmişti.

Ancak Reuters haberi geri çektiğini duyurdu.

Reuters'ın yalanlama metni

"İstanbul'da görevli Suudi Arabistan Konsolosu görevden alındı, ihlaller dolayısıyla inceleme altına alınacak" başlıklı yayımlanan haber çekildi. İlgili haber Sabq Gazetesi'nde yer almadı. Geri çekilen haberin yerine herhangi bir haber yayımlanmayacak."

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Diplomatik dokunulmazlığını kullanarak Türkiye'den ayrılan Uteybi'nin dün ülkesine döndüğü aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Başkonsolos görevden alındı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sarayın danışmanı barzani dostu ilnur cevik ne demis katil kral ama bizim BOP eş başkanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan zat olayi kapatti itibara bak serefe onura bak
bize ne şeytan suratlıdan...ne hallri varsa grsünler...bunlar hz.peygambere ihanet eden soysuzlar,,,elimden gelse kuruşum nasip etmem ammmma...ne yazıkki kutsal yerler bu köpeklerin elinde eli mahkumsun...
dünya ile dalga geçiyorlar. kendileri herkesi safmı sanıyorlar. cücük beyinliler hem öldürdüler hemde aptala yatıyor kralcık.
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