'Suudi başkonsolos görevden alındı' iddiasına yalanlama

Konsolos hakkında ihlal gerekçesiyle soruşturma başlatılacağı belirtilmişti.

Ancak Reuters haberi geri çektiğini duyurdu.

Reuters'ın yalanlama metni

"İstanbul'da görevli Suudi Arabistan Konsolosu görevden alındı, ihlaller dolayısıyla inceleme altına alınacak" başlıklı yayımlanan haber çekildi. İlgili haber Sabq Gazetesi'nde yer almadı. Geri çekilen haberin yerine herhangi bir haber yayımlanmayacak."

Diplomatik dokunulmazlığını kullanarak Türkiye'den ayrılan Uteybi'nin dün ülkesine döndüğü aktarılmıştı.

