Suudi Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de neler yaşandı ?

Cansel KİRAZ - İstanbul (DHA) - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.
İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi. 4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı. Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.
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