Suudi Başkonsolosluğunda hareketlilik

Y\u0131lmaz BEZG\u0130N\/ \u0130STANBUL, (DHA) SUUD\u0130 Arabistan'\u0131n \u0130stanbul Ba\u015fkonsoloslu\u011fu'nda hareketlilik ya\u015fand\u0131. Konsoloslu\u011fa gelen ara\u00e7lar bir s\u00fcre durduktan sonra ayr\u0131ld\u0131.Yeni damad\u0131 \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyup, a\u011faca ba\u011flad\u0131lar!Yaral\u0131 yavru ceylan\u0131 k\u00f6yl\u00fcler kurtard\u0131Ara\u00e7ta yeme\u011fini unutan \u00fcniversiteliye bir tencere sarma s\u00f6z\u00fc
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