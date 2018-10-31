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Suudi Başkonsolosluğunda hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı.

Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı. Konsolosluğa gelen araçlar bir süre durduktan sonra ayrıldı.

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