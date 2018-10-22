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 Suudi Başkonsolosluğunun aracı Sultangazi'de bulundu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

SUUDI  gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

 Suudi Başkonsolosluğunun aracı Sultangazi'de bulundu (1)

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SUUDI gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes marka araç bulundu.
Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

Suudi Başkonsolosluğunun aracı Sultangazi'de bulundu (1) Suudi Başkonsolosluğunun aracı Sultangazi'de bulundu (1)

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