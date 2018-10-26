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SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NUN BULUNDUĞU SOKAKTA KAMERA İLE KANALİZASYON DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL-DHA Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta yer alan bazı evlerin kanalizayonlarında ekipler tarafından görüntüleme robotlarıyla çalışma yapıldı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL-DHA
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta yer alan bazı evlerin kanalizayonlarında ekipler tarafından görüntüleme robotlarıyla çalışma yapıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve burada hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları devam ederken bu akşam satlerinde başkonsolosluğun bulunduğu sokağa kanalizasyon denetleme ekipleri geldi. Ekipler sokakta buluan bazı evlerin kanalizasyonlarında inceleme yaptı. Ekiplerin kanalizasyona robot kameraları indirmesi kameralar tarafından kaydedildi. Ekipler tarafından kanalizasyonlarda sürekli olarak kameralarla kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerden detay
-Kanalizyondan detay
-Robotun hazırlanması,
-Kontrol masası
-Robotu indirmeleri
-Detaylar

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