SUUDİ BAŞKONSOLOSU KONUTU ÖNÜNDE HAREKETLİLİK 

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saatlerinde bir araç konsolosluk konutundan çıkış yaptı. Araçta şoför dışında ön koltukta bir kişinin daha oturduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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- Araç çıkışı
- Detaylar
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