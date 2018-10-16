HABER

SUUDİ BAŞKONSOLOSU KONUTU ÖNÜNDE HAREKETLİLİK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA  Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saatlerinde bir araç konsolosluk konutundan çıkış yaptı. Araçta şoför dışında ön koltukta bir kişinin daha oturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
---------------
- Araç çıkışı
- Detaylar

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!
Tarım işçileri kamyonet kasalarında taşındıTarım işçileri kamyonet kasalarında taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.