Suudi başkonsolosu konutu önünde hareketlilik

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saatlerinde bir araç konsolosluk konutundan çıkış yaptı. Araçta şoför dışında ön koltukta bir kişinin daha oturduğu görüldü.

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