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Suudi Başsavcı el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin Türkiye'ye gelen el-Ma'cib, İstanbul'dan uçakla ülkesine hareket etti

Suudi Başsavcı el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı.

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na gelen el-Ma'cib, soruları yanıtlamadı.

El-Ma'cib, saat 18.05'te özel uçakla Suudi Arabistan'a hareket etti.

Başsavcı el-Ma'cib'den önce VIP Salonu'na gelen 4 kişilik ekip, beraberinde numaralandırılmış 5 çanta, kişisel eşya ve 4 paket kuruyemişi, X-Ray cihazından geçirerek uçağa taşıdı.

Suudi Başsavcı el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı

Suudi Başsavcı el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı

Suudi Başsavcı el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Riyad Suud el-Ma'cib Suudi Arabistan

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