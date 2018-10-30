HABER

SUUDİ BAŞSAVCI İSTANBUL'DA BİRTAKIM ZİYARETLERDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat DELİKLiTAŞ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ve heyeti Türk savcılar ile görüştü.

Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat DELİKLiTAŞ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ve heyeti Türk savcılar ile görüştü. Başsavcı daha sonra İstanbul'da birtakım temaslarda bulundu.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili olarak dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, öğle saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bir görüşme yaptı. Suudi Başsavcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt ile de görüştü, El Muceb ve beraberindeki heyet görüşmelerin ardından Beşiktaş'ta kaldıkları otele döndü.
Suudi Başsavcı El Muceb saat 16.15 sıralarında konakladığı otelden çıkarak, Barbaros Bulvarı Serencebey Yokuşu'nda bulunan bir adrese gitti. Yaklaşık 1 saat burada kalan Muceb tekrar otele döndü. Suudi Başsavcı akşam saatlerinde de otelden ayrılarak, Ortaköy'de bulunan bir restorana gitti. Burada yemek yiyen Muceb daha sonra tekrar oteline döndü.

Görüntü Dökümü
---------
-Suudi savcının araçlarının adliyeye girişi
-Suudi savcının araçlarının adliyeden çıkışı
-Suudi savcının konvoyunun otele doğru gidişi
-Otelden bir heyetin araçlarının çıkışı
-Suudi savcının araçlarının otelden personel girişinden çıkışı
-Akşam saatlerinde otelden çıkışı
-Otele girişi

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırıİstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.