HABER

Suudi Başsavcı İstanbul'da birtakım ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı soruşturması ile kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ve heyeti Türk savcılar ile görüştü.

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-GAZETECİ Cemal Kaşıkçı soruşturması ile kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ve heyeti Türk savcılar ile görüştü. Başsavcı daha sonra İstanbul'da birtakım temaslarda bulundu.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili olarak dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, öğle saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bir görüşme yaptı. Suudi Başsavcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt ile de görüştü, El Muceb ve beraberindeki heyet görüşmelerin ardından Beşiktaş'ta kaldıkları otele döndü.
Suudi Başsavcı El Muceb saat 16.15 sıralarında konakladığı otelden çıkarak, Barbaros Bulvarı Serencebey Yokuşu'nda bulunan bir adrese gitti. Yaklaşık 1 saat burada kalan Muceb tekrar otele döndü. Suudi Başsavcı akşam saatlerinde de otelden ayrılarak, Ortaköy'de bulunan bir restorana gitti. Burada yemek yiyen Muceb daha sonra tekrar oteline döndü.

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
Kuşadası'nda on binler yürüdüKuşadası'nda on binler yürüdü
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.