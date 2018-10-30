 SUUDİ BAŞSAVCI İSTANBUL'DA BİRTAKIM ZİYARETLERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ve heyeti Türk savcılar ile görüştü. Başsavcı daha sonra İstanbul'da birtakım temaslarda bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili olarak dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, öğle saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bir görüşme yaptı. Suudi Başsavcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt ile de görüştü, El Muceb ve beraberindeki heyet görüşmelerin ardından Beşiktaş'ta kaldıkları otele döndü.

Suudi Başsavcı El Muceb saat 16.15 sıralarında konakladığı otelden çıkarak, Barbaros Bulvarı Serencebey Yokuşu'nda bulunan bir adrese gitti. Yaklaşık 1 saat burada kalan Muceb tekrar otele döndü. Suudi Başsavcı akşam saatlerinde de otelden ayrılarak, Ortaköy'de bulunan bir restorana gitti. Burada yemek yiyen Muceb daha sonra tekrar oteline döndü.

Görüntü Dökümü

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-Suudi savcının araçlarının adliyeye girişi

-Suudi savcının araçlarının adliyeden çıkışı

-Suudi savcının konvoyunun otele doğru gidişi

-Otelden bir heyetin araçlarının çıkışı

-Suudi savcının araçlarının otelden personel girişinden çıkışı

-Akşam saatlerinde otelden çıkışı

-Otele girişi

30.10.2018 - 00.41 Haber Kodu : 181030006

