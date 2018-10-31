Suudi Başsavcı İstanbul'dan ayrıldı

Envel ALAS - Mehmet İlkay ÖZER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - SUUDİ Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb İstanbul'dan ayrıldı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ülkesine gitmek üzere saat 17.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Suud El Muceb, VİP salonunda bir süre dinlendi. Başsavcı Suud El Muceb daha sonra uçağına gitmek üzere VİP'ten ayrıldı.

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