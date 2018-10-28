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Suudi Başsavcı konsoloslukta inceleme yapacak

28.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Suudi Arabistan Başsavcısı el Muceb Türkiye'de incelemelerde bulunacak.

Suudi Başsavcı konsoloslukta inceleme yapacak

Suudi savcı, cinayetin işlendiği konsolosluğa gidecek.Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. El Muceb'in Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşeceği açıklandı.

El Muceb'in olayın yaşandığı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğunda da inceleme yapması planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin cinayetin üzerine gitmekte kararlı olduğunu belirterek bu kapsamda Suudi savcının Pazar günü Türkiye'de olacağını açıklamıştı.

El Muceb'in Türkiye'ye gideceğine dair Riyad yönetiminden ise şimdiye kadar bilgilendirme yapılmadı. Amerikan gizli servisi CIA'in Başkanı Gina Haspel de hafta içinde Türkiye'ye giderek soruşturmayla ilgili bilgi almıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutukladığı 18 şüphelinin iadesini istiyor. Ancak Riyad yönetimi, yargılamanın Suudi Arabistan'ta yapılacağını belirterek bu talebi reddetti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturan Türk makamları konsolosluk binasında ve konutunda aramalar yapmıştı. Ayrıca bir otoparkta bulunan konsolosluğa ait diplomatik plakalı araç da incelemeye alınmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları araştırmada Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne dair somut bulgular elde ettiklerini belirtmişti. Başlangıçta iddiaları reddeden Suudi Arabistan, Türk adli makamlarının soruşturmayı ilerletmesiyle Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmişti.

Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin İstanbul'daki Belgrad ormanı ve Yalova'da yaptığı aramalarda sonuç çıkmadı.

AP/GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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