Suudi Başsavcı’nın Türkiye Mesaisi Sürüyor

Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden üç gün sonra bir ay geçmiş olacak ama henüz Suudi Arabistan vatandaşı olan Washington Post gazetesi yazarının cesedi ortaya çıkmış değil. Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim günü sabah erken saatlerde İstanbul’a gelen ve Suudi gazeteci başkonsolosluğa girdikten iki saat sonra camları siyah film kaplı araçlarla diplomatik misyondan ayrılan 18 kişiyi tutuklayan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceyb de İstanbul’daki temas ve incelemelerini sürdürüyor. Suudi Başsavcı yeniden İstanbul Adalet Sarayı’nda Dün İstanbul Adliye Sarayı’nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten başsavcı vekili Hasan Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Öztürk ile görüşen Muceyb, bugün yine adliye sarayına gelerek bir görüşme daha gerçekleştirdi. Yaklaşık bir buçuk saat adliyede kalan Suudi Arabistan Başsavcısı, daha sonra 4. Levent’teki başkonsoloslukta da yaklaşık bir buçuk saat geçirdikten sonra beraberindekilerle birlikte Beşiktaş’ta kaldığı otele döndü.

Yeni Şafak: “Suudi Başsavcı toplanan delilleri istedi, bu istek geri çevrildi” Yeni Şafak gazetesi Mustafa Sait Özkan ve Fatih Özer imzalı haberinde Muceb’in dün yapılan görüşmede Türk muhataplarından dosyada bulunan tüm delilleri istediğini yazdı. Haberde, “Başsavcı Muceb’in ilk işi, infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu. Kaşıkçı’nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb’in bu isteği geri çevrildi. Suudi Başsavcı’yla sadece soruşturma kapsamında alınan konsolosluk personelinin ifadeleri paylaşıldı. Olay yeri incelemenin bulguları verilmedi” dendi. Kaşıkçı cinayeti, bu hafta da TBMM’de grubu bulunan partilerin düzenlediği grup toplantılarının ana gündem maddelerinden biri oldu. Erdoğan: “İpe un sermenin anlamı yok” Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Suriye Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Kaşıksı dosyası hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Grup toplantısından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İrfan Fidan’ın dünkü görüşmede Suudi Başsavcı’dan yargılamanın İstanbul’da yapılmasını istediğini ancak bugünkü görüşmenin içeriğinden henüz haberdar olmadığını aktardı:

“Dün İstanbul Başsavcımız, onarla suçun işlendiği yerin İstanbul olması nedeniyle İstanbul’da yargılanabileceğini de kendilerine ifade ettiler. 15 kişiyi oraya gönderen kim? Suudi Başsavcı olarak sorgulamanız lazım çıkarmanız lazım. (Suudi Arabistan) Dışişleri Bakanı’nın sözü var, ‘yerli işbirlikçilere teslim ettik’. Bu yerli işbirlikçi kimse bilelim. Bunu da biz çıkarırız. Bu işi ortada bırakamayız. Ortada bırakırsak insanlığa karşı vicdani bir borcumuz olur. Altında da adalet mekanizması olarak siyaset mekanizması olarak da kalkamayız. Artık bunu çözmek gerekiyor. İpe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini de kurtarmanın anlamı yok.” Akşener: “Petro-dolarlar için Suudi katillerin, ellerini kollarını sallayarak gitmelerine izin vermeyecektiniz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na “Bu katillerin elini kolunu sallayarak yurt dışına gitmesine niçin izin verdin?” diye sorarken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener üslubu çok daha sertti. Akşener, “Petro-dolarlar için Suudi katillerin, ellerini kollarını sallayarak gitmelerine, izin vermeyecektiniz ki, ben de size itibarlı diyeyim.. Kaşıkçı cinayeti, bizzat, Suudi devletinin operasyonudur. Bunu anlamak için, konsolosluğu karış karış gezmenize gerek yok. Trump’la el ele verdiniz, bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu cinayet için, Türkiye bilerek seçilmiştir. Çünkü biliyorlar ki başka ülkede, böyle bir cinayet işlense o konsolosu da, infaz timini de kolunu kıvırıp alırlar. Hepsini bir saate kalmaz konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor Sayın Erdoğan. Anlamıyor musun? Sana diyorlar ki paranın ucunu gösterir, alırız konsolosu” dedi.