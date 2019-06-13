HABER

Suudi-Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu, Husilere karşı hareket sözü verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Yemen’deki meşru hükümete karşı darbe yapıp Yemen’in başkenti Sana’yı ele geçiren Husilerin, Suudi Arabistan’ın uluslararası Abha Havaalanı’na dronelerle saldırıp 26 kişiyi yaralaması üzerine Suudi-Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu Husileri karşı sert misillemede bulunma kararı aldı.Suudi Arabistan liderliğinde Husilere karşı oluşturulan Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki El-Maliki, füzelerin Abha Havaalanı’nı vurmasının terörist milislerin yeni gelişmiş silahlar aldığının ve İran’ın rejiminin bu sınırlar ötesi terörizmi desteklemesinin sürdüğünün ispatı olduğunu söyledi.Mart 2015’den beri Arap Koalisyonu tarafından ısrarlı bombardımanından ağır sivil kayıplar veren Husiler son haftalarda Suudi Arabistan’a yönelik sınır ötesi füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yemen’deki meşru hükümete karşı darbe yapıp Yemen’in başkenti Sana’yı ele geçiren Husilerin, Suudi Arabistan’ın uluslararası Abha Havaalanı’na dronelerle saldırıp 26 kişiyi yaralaması üzerine Suudi-Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu Husileri karşı sert misillemede bulunma kararı aldı.
Suudi Arabistan liderliğinde Husilere karşı oluşturulan Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki El-Maliki, füzelerin Abha Havaalanı’nı vurmasının terörist milislerin yeni gelişmiş silahlar aldığının ve İran’ın rejiminin bu sınırlar ötesi terörizmi desteklemesinin sürdüğünün ispatı olduğunu söyledi.
Mart 2015’den beri Arap Koalisyonu tarafından ısrarlı bombardımanından ağır sivil kayıplar veren Husiler son haftalarda Suudi Arabistan’a yönelik sınır ötesi füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Suudi Arabistan Koalisyon Sözcüsü atılan füzelerin Abha Havaalanı’nda geliş bölümündeki salonuna isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığını açıkladı. Sözcü El-Maliki , yaralanan 26 kişinin içinde 2 kadın ve 3 çocuğun olduğu Suudi Arabistan, Yemen ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu ifade etti. Yaralananlardan 8 kişi hastanelere kaldırılırken diğer yaralıların olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.
Husileri silahlandırdığı iddiasını reddeden İran’dan son saldırı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Avrupa Birliği, böyle kışkırtıcı saldırıların bölge güvenliğine tehdit oluşturduğu ve Yemen’de BM liderliğinde yapılan siyasi çözüm sürecine zarar verdiği açıklamasında bulundu.
Husilerle bağlantısı olan Elmesire Televizyonu Yemen sınırına 200 kilometre mesafede bulunan Suudi Arabistan’ın Uluslararası Abha Havaalanı’na bir kruz füzesi attığını haber verdi.

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Hafif ticari araç takla attı, genç sürücü öldüHafif ticari araç takla attı, genç sürücü öldü
26 ton demiri teslim etmeyip satmışlar26 ton demiri teslim etmeyip satmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.