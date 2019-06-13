Suudi-Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu, Husilere karşı hareket sözü verdi

Yemen’deki meşru hükümete karşı darbe yapıp Yemen’in başkenti Sana’yı ele geçiren Husilerin, Suudi Arabistan’ın uluslararası Abha Havaalanı’na dronelerle saldırıp 26 kişiyi yaralaması üzerine Suudi-Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu Husileri karşı sert misillemede bulunma kararı aldı.

Suudi Arabistan liderliğinde Husilere karşı oluşturulan Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki El-Maliki, füzelerin Abha Havaalanı’nı vurmasının terörist milislerin yeni gelişmiş silahlar aldığının ve İran’ın rejiminin bu sınırlar ötesi terörizmi desteklemesinin sürdüğünün ispatı olduğunu söyledi.

Mart 2015’den beri Arap Koalisyonu tarafından ısrarlı bombardımanından ağır sivil kayıplar veren Husiler son haftalarda Suudi Arabistan’a yönelik sınır ötesi füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Suudi Arabistan Koalisyon Sözcüsü atılan füzelerin Abha Havaalanı’nda geliş bölümündeki salonuna isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığını açıkladı. Sözcü El-Maliki , yaralanan 26 kişinin içinde 2 kadın ve 3 çocuğun olduğu Suudi Arabistan, Yemen ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu ifade etti. Yaralananlardan 8 kişi hastanelere kaldırılırken diğer yaralıların olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Husileri silahlandırdığı iddiasını reddeden İran’dan son saldırı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği, böyle kışkırtıcı saldırıların bölge güvenliğine tehdit oluşturduğu ve Yemen’de BM liderliğinde yapılan siyasi çözüm sürecine zarar verdiği açıklamasında bulundu.

Husilerle bağlantısı olan Elmesire Televizyonu Yemen sınırına 200 kilometre mesafede bulunan Suudi Arabistan’ın Uluslararası Abha Havaalanı’na bir kruz füzesi attığını haber verdi.

