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Suudi Cazan limanına uzaktan kumandalı botla saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 02:32 | Son Güncelleme

Husilerin Cazan limanını hedef alan bomba yüklü iki hücumbotla saldırı girişimi, Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cazan limanına Husiler tarafından uzaktan kumandalı botla saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki Maliki'nin yaptığı açıklamaya göre, Husilerin Cazan limanını hedef alan bomba yüklü iki hücumbotla saldırı girişimi Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi.

Saldırı girişiminin pazar sabahı yapıldığı, girişiminde kullanılan bomba yüklü botların uzaktan kumandalı olduğu kaydedildi.

Maliki, saldırı girişiminin küçük çaplı hasara neden olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten bu yana Yemen'deki Husilere karşı yürüttüğü askeri operasyonlara karşılık Husiler, Suudi topraklarına bir kısmı balistik füze saldırıları olmak üzere çeşitli saldırılarda bulunuyor.

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Cazan limanı Husiler koalisyon güçleri sözcüsü Turki Maliki saldırı Suudi Arabistan

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