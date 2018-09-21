Suudi devlet televizyonunda ana haberi ilk kez bir kadın sundu

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ülkenin resmi kanalı Es-Suudiyye'de dün ilk kez ana haber bülteninde Viam ed-Dahil adlı kadın spiker seyircinin karşısına çıktı.
Dahil, kanalın ve ana haber bülteninin yeni yayın döneminin tanıtımı dolayısıyla bülteni spiker Ömer en-Neşvan'la birlikte sundu.
Beyrut'taki Lübnan Amerikan Üniversitesi Basın Bölümü'nden mezun Dahil, daha önce Londra merkezli Al-Hayat gazetesi ve Katar merkezli Al Jazeera televizyonu dahil anınmış medya kuruluşlarında çalıştı.
Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığı'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.
Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.
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