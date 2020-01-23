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Suudi dini lider Polonya'daki eski Nazi kampını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:07 | Son Güncelleme

Muhammed el-Issa: - "Soykırım mağdurlarının çocukları, Yahudi ve İslam cemaatinin üyeleriyle burada olmak hem kutsal bir görev hem de derin bir onurdur"

VARŞOVA (AA) - Suudi dini lider Muhammed el-Issa, Polonya'daki eski Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek, namaz kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Mekke Merkezli Müslüman Dünya Birliği Genel Sekreteri Issa, Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampında düzenlenen 75. Anma programına beraberindeki heyetle katıldı.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a olan yakınlığı ile tanınan Issa, başında bulunduğu Müslüman Dünya Birliği ve Amerikan Yahudi Komitesi'nin ortak girişimiyle gerçekleştirilen ziyarette konuştu.

Burada namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyan Issa, "Soykırım mağdurlarının çocukları, Yahudi ve İslam cemaatinin üyeleriyle burada olmak hem kutsal bir görev hem de derin bir onurdur." dedi.

Dünya genelinde önü alınamayan suçların işlendiğine işaret eden Issa, yaşanan gelişmelerin bütün insanlığı derinden etkilediğini söyledi.

Geçen yıl Amerikan Yahudi Komitesi ve Müslüman Dünya Birliği arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Issa, Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı David Harris'in Haziran 2020'de Berlin'de yapılması planlanan Amerikan Yahudi Komitesi'nin Küresel Forumu'nda konuşma davetini kabul etmişti.

Harris de beraberindeki bir heyetle Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Auschwitz Polonya

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