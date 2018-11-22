Suudi Dışişleri Bakanı: Liderliğe Bağlıyız

Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın siyasi geleceğine yönelik tartışmayı beraberinde getirmiş, Reuters haber ajansı kraliyet ailesinde veliaht prensin değişmesine yönelik talepler olduğuna ilişkin özel bir haber yayınlamıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyir krallığın liderlik etrafında tek vücut olduğu mesajını verdi.

Suudi Dışişleri Bakanı CNBC kanalına bir röportaj verdi. Röportaj sırasında Adil El Cübeyir’e Reuters haber ajansının Suudi kraliyet ailesinde bazı fertlerin tahta çıkış sırasını yani veliaht prensin değiştirilmeis olasılığını kendi içinde tartıştığına yönelik haberi soruldu.

Suudi bakan, “Bunlar kabul edilemez yorumlar” dedi, “Suudi Arabistan Krallığı’nda bu konuda tek ve ortak bir görüş vardır. Suudi Krallığı liderliğine ve liderlerimizin Vizyon 2023 kapsamında ortaya koyduğu vizyona bağlıdır, reform yolunda ilerleme konusunda kararlıdır” diye konuştu.

Reuters: Haberimizin arkasındayız

Reuters haber ajansı Pazartesi günü yayınlanan ve Suudi Kraliyet ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, kraliyet ailesinde bazı prenslerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kral olmasını engellemek istediğini yazmıştı. Suud Arabistan Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarından sonra Reuters haber ajansı da “Haberimizin arkasındayız” açıklamasını yaptı.

Amerikan basınına CIA’in Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatının Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan geldiği kanısında olduğu haberleri yansımıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyir Suudi hükümetinin ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinde bir rolü olmadığını tekrarladı.

