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Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

28.10.2018 08:04 | Son Güncelleme

Dünyayı sarsan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Zanlıları İstanbul'da yargılayalım' önerisine Suudi Arabistan'dan yanıt geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayeti zanlılarının ülkesinde yargılanacağını söyledi.

Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

Manama Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Suudi Bakan, zanlıların iadesini talep eden Türkiye'ye cevaben "İade meselesine ilişkin; bu şahıslar Suudi vatandaşları. Suudi Arabistan'da gözaltına alındılar, soruşturma Suudi Arabistan'da yürütülüyor ve Suudi Arabistan'da da yargılanacaklar" ifadelerini kullandı.

Soruşturma henüz tamamlanmadan Suudi Arabistan'a suçlamaların yöneltildiği eleştirisinde de bulunan el Cubeyr, "Daha önce de net bir biçimde ifade ettiğimiz üzere eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yürüteceğiz ve sonuçlar (kamuoyunda) açıklanacak" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN YARGILAMA İSTANBUL'DA YAPILSIN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftaiçi yaptığı açıklamada "olayın cereyan ettiği yerin İstanbul olduğunu" belirterek, Suudi Arabistan kralı ve üst yönetimine "yargılamanın İstanbul'da yapılması" çağrısında bulunmuştu.

Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesini istemişti. Başsavcılığın hazırladığı talepname Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmişti.

MATTİS: EK TEDBİRLER ALINACAK

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi olayların Ortadoğu'da istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

"Kaşıkçı'nın diplomatik bir binada öldürülmesi hepimizi ciddi anlamda düşündürmeye sevk etmeli" diyen Mattis, "Herhangi bir ulusun uluslararası normlara ve hukuk devleti ilkesine bağlılık konusunda taviz vermesi en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde bölgesel istikrarı baltalamaktadır" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı, ABD'nin cinayetin sorumlularına karşı ek yaptırımlar uygulayacaklarına da işaret etti. Mattis, "Dışişleri Bakanlığımız vizeleri zaten kaldırdı ve durum netleştirildiğinde ek önlemler de alacak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan cemal kaşıçkı erdoğan

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sen gönder sonra da iste. verirler bekle.
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