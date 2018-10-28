Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

Manama Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Suudi Bakan, zanlıların iadesini talep eden Türkiye'ye cevaben "İade meselesine ilişkin; bu şahıslar Suudi vatandaşları. Suudi Arabistan'da gözaltına alındılar, soruşturma Suudi Arabistan'da yürütülüyor ve Suudi Arabistan'da da yargılanacaklar" ifadelerini kullandı.

Soruşturma henüz tamamlanmadan Suudi Arabistan'a suçlamaların yöneltildiği eleştirisinde de bulunan el Cubeyr, "Daha önce de net bir biçimde ifade ettiğimiz üzere eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yürüteceğiz ve sonuçlar (kamuoyunda) açıklanacak" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN YARGILAMA İSTANBUL'DA YAPILSIN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftaiçi yaptığı açıklamada "olayın cereyan ettiği yerin İstanbul olduğunu" belirterek, Suudi Arabistan kralı ve üst yönetimine "yargılamanın İstanbul'da yapılması" çağrısında bulunmuştu.

Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 18 şüphelinin Suudi Arabistan'dan iadesini istemişti. Başsavcılığın hazırladığı talepname Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmişti.