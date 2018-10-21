Suudi Dışişleri Bakanı'ndan ABD Televizyonuna Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili ABD’nin haber kanalı Fox News’a konuştu. El Cubeyr, cinayeti çok büyük bir hata olarak niteledi. Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Fox News’a mülakat veren Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul konsoloğunda öldürülmesiyle ilgili, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın önceden bilgisi olduğu iddialarını reddetti.

El Cubeyr, operasyonun tamamen hükümetin bilgisi dışında geliştiğini belirtti. “Bu, kişilerin yetkilerini ve sorumluluklarını aşmasıyla sonuçlandı’’ diyen El Cubeyr ‘‘Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle hata yaptılar” dedi.

Cinayeti korkunç bir eylem olarak niteleyen El Cubeyr, Kaşıkçı'nın ne şekilde öldürüldüğünü, cesedinin nerede olduğunu bilmediğini de vurguladı.

Suudi Arabistan yönetiminin yeni bilgilere ulaştıkça, kamuoyu ve basınla paylaşacığını da söyleyen Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı''nın ailesine başsağlığı diledi.

