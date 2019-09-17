HABER

Suudi Enerji Bakanı, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, petrol arzının saldırıdan önceki gibi normal durumuna döndüğünü açıkladı.Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Saudi Aramco saldırısı ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Suudi Enerji Bakanı, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, petrol arzının saldırıdan önceki gibi normal durumuna döndüğünü açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Saudi Aramco saldırısı ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda petrol arzının saldırıdan önceki gibi normal durumuna döndüğünü açıklayan Bin Selman, "Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini korumak için uluslararası işbirliği yapılmalı. Krallığın üretim kapasitesi Kasım ayı sonuna kadar günde 12 milyon varile geri dönecek. Saldırıların ardından çıkan yangınlar 7 saat sonra söndürüldü ve Aramco’ya yapılan saldırıları kimin yaptığına henüz bilmiyoruz" dedi.
Aramco müdürü ise Aramco’ya yapılan saldırılar nedeniyle 13 bölgede yangın çıktığını söyledi. Aramco’ya yapılan saldırının ardından Pazar günü açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Saldırıları üstlenen Husiler ise her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit ettiBakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti
HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! YakalandıHDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.