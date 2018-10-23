'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalandığı ve Suudi Konsolosluğu’ndan parçalar halinde çıkarıldığı öne sürülmüştü. Bu iddiayı reddeden bir Suudi yetkili ise cesedin Türkiye’de ‘yerel bir işbirlikçi’ye teslim edildiğini savunmuştu.

Türk polisi günlerdir İstanbul’daki Belgrad Ormanı’nda ve Yalova’da cesedi veya parçalarını arıyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak, “Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok?” demişti.





