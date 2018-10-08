Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim'den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ
2 Ekim'de Suudi Arabistan’dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı ortaya çıktı.
İLK UÇAK 1 SAAT SONRA GİTTİ
İlk uçağın Atatürk Havalimanı’nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi.
İKİNCİ UÇAK AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DAN AYRILDI
HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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