HABER

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı'na Suudi Arabistan'dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim'den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ

2 Ekim'de Suudi Arabistan’dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı ortaya çıktı.

İLK UÇAK 1 SAAT SONRA GİTTİ

İlk uçağın Atatürk Havalimanı’nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi.

İKİNCİ UÇAK AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DAN AYRILDI

HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA


PARTNERVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştıVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştı
Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30) Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)
'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı kayıp suudi gazeteci

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
güvenlik zafiyeti, Türkiye Cumhuriyeti olarak herşeyden haberimiz olması lazım.Nerde istihbarat ....
vahabiler adamı yedi bence
Oysa ki İslam hoşgörü dinidir,adamlardaki tahammülsüzlüğe bakın,bir adamı öldürmek için iki uçak kaldırmışlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

Çim biçerken ayak parmaklarını kesti!

Çim biçerken ayak parmaklarını kesti!

Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)

Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

Basın Konseyi'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

Basın Konseyi'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

İzmir'deki valiz cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

İzmir'deki valiz cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.