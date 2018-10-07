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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden oldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

Reuters'ın haberine dayanarak Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi iddiasını değerlendiren Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullandı.

Kaşıkçının cesur bir gazeteci olduğunu belirten Hiatt, "Halen öyle olduğunu umut ediyoruz. Ülkesinin aşkıyla, insan onuru ve özgürlüğüne olan derin inancıyla yazıyor. Ülkesinde, Ortadoğu'da ve dünyada ona saygı duyuluyordu. Onun yazılarını yayınlamakta büyük gurur duyuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

'İLİŞKİLERİMİZ KOPMA İLE SONUÇLANMALIDIR'

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Connecticut Eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Murphy, "Suudların ABD'de yaşayan birini hileyle konsolosluklarına çekip orada öldürdüğü doğru ise Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz temel bir kopma ile sonuçlanmalıdır." paylaşımında bulundu.

Daha önce de paylaşımda bulunan Murphy, "Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

EMNİYETTEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı ABD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
demekki bunuda abd öldürmüş
Bu suudlardan korkulur. Diri diri adam keser bunlar
He baboş he ondan
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