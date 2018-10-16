Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili ses kaydı!

Türk istihbaratının Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta Suudi Arabistan'dan gelen tim tarafından infaz edildiğine dair kanıtlar soruşturmada yeni bir süreci başlattı.

MEDYAYA SIZDI

Kaşıkçı'nın kaçırılması ya da öldürülmesiyle ilgili iddiaları reddeden Suudi Arabistan, bazı delillerin medyaya sızması sonrasında Türkiye'ye ortak çalışma grubu teklifinde bulunmuştu.

AL JAZEERA: SES KAYDI 11 DAKİKALIK



Al Jazeera'ya konuşan Türk güvenlik kaynakları, polisin elinde 11 dakikalık ses kaydının olduğunu belirtiyor. Ses kaydında Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez saldırıya maruz kaldığı da vurgulanıyor.



