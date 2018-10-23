Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Young Hoon Kwaak, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Bu tür olaylar demokrasi yerine bürokrasi ya da hipokrasi (ikiyüzlülük) uygulandığını, demokrasinin ölmekte olduğunu gösteriyor." dedi.

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. İpekyolu Belediye Başkanları Forumu'na katılan Kwaak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaçıkçı'nın öldürülmesinin kabul edilemez bir olay olduğunu ifade etti.

Kwaak, ayrımcılığı kabul etmedikleri, farklılıkları bir zenginlik olarak gördükleri ve herkesi eşit olarak kabul ettikleri için 1987 yılında Dünya Vatandaşları Örgütünü kurduklarını söyledi. Kwaak, insanların, dinleri, ırkları, dilleri ya da fikirlerinden dolayı asla kötü muameleye maruz kalmamaları gerektiğini vurguladı. Kwaak, insanların birbirlerini kucaklaması gerektiğini dile getirdi.

Kaşıkçı olayına da Dünya Vatandaşları Örgütü olarak tepki gösterdiklerini belirten Kwaak, "Dünya insanları bunu hak etmiyor. Bu yaşananların değişmesi gerekiyor. Bu tür olaylar demokrasi yerine bürokrasi ya da hipokrasi uygulandığını, demokrasinin ölmekte olduğunu gösteriyor. Bir şey savunuyorsunuz ama tam tersini yapıyorsunuz." diye konuştu.