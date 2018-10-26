Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü açıklamasının ardından, olayın nasıl gerçekleştiği ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu sorularına henüz yanıt bulunamadı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasından bu yana gelişmeleri takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki haber nöbetini de sürdürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Başkonsolosluğun önüne gelen siyah camlı bir minibüse konsolosluktan 3 valiz ve başka bir araçtan da bir siyah poşet konulmuştu.

Konsolosluk içerisinden çıkan bir kişinin de elinde kabloyla bindiği bu minibüs, daha sonra buradan ayrılmıştı.

Resmi işlemler için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'yla ilgili 20 Ekim'de açıklama yapan Suudi Arabistan yönetimi, gazetecinin "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamış ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi vermemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

