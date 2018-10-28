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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'la görüşmesi ve başkonsoloslukta inceleme yapması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları zaman zaman canlı yayın yaparken, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in İstanbul'a gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi ve başkonsoloslukta inceleme yapması bekleniyor.

Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, gazetecinin "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamış ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi vermemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

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