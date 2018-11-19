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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

Basın mensuplarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Levent'teki başkonsolosluk binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bekleyişi 49. günde de sürüyor.

Yerli ve yabancı basın mensupları, etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binasının önünde gelişmeleri, yağmurlu hava şartlarına rağmen yakından takip ediyor.

Bu arada konsolosluk binasına öğle saatlerinden itibaren sivil ve resmi plakalı araçların giriş çıkışlarının arttığı gözlendi.

Yerli yabancı gazeteciler, saat başı canlı yayın yaparak olayla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

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Arabistan Konsolosluk Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı yerli ve yabancı basın mensupları

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