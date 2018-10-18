Suudi Gazeteci İçin Belgrad Ormanında Arama Yapıldı

Yazılı açıklamanın altında imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup, soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır” dedi.

2 Ekim günü soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün ilk kez resmi bir açıklama yaptı.

Pazartesi gecesi başkonsolosluğu, Çarşamba akşamı da önce başkonsolosluk rezidansını ardından başkonsolosluğun bahçesinde bulunan şüpheli aracı arayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi polisleri bugün de Belgrad ormanında üç farklı alanda arama yaptı.

Bakan Gül, “Türkiye bu süreci çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Bunun Türkiye'deki konsoloslukta olması sebebiyle uluslararası sözleşmelere, uluslararası hukuka uygun davranmak zorunda yargıda. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor. Elde edilen bilgi bulgular da başsavcılık tarafından takdir edilecektir. Soruşturmanın gizli olduğunu da hatırda tutmak gerekir. Siyaset cephesi anlamında sürecin başından beri açık bir şekilde süreç izlendi. Bu konuda en kısa süre içinde soruşturmanın neticelendirilmesini bekliyoruz. İddialar, yazılanlar, çizilenler bir sonuca ermeden bu konuda şöyle olmuştur dememiz mümkün değil” dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de ilk kez Kaşıkçı olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı: “Soruşturma bitmeden iddialar hakkında bir şey söylemek mümkün değil”

Başsavcının “bilgilendirici açıklamalar” için savcılığı adres göstererek, adı verilmeyen bir Türk yetkiliye dayandırılarak her gün bir yenisi ortaya atılan iddia ve spekülasyonların önünü kesmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Adalet Bakanı, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed al Otaibi’nin bu sürece müdahil olduğunun anlaşılması halinde iadesinin talep edileceğini, hangi ülkede bulunduğunun bilinmemesi durumunda ise kırmızı bülten çıkarılacağına işaret etti.

CHP’li Çeviköz: “Savcılığın Başkonsolosu ifadeye çağırma yetkisi vardı, Kaşıkçı’nın planlanarak öldürüldüğü anlaşılıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi ise Adalet Bakanı Gül'le aynı fikirde değil.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte İngiltere’ye gitmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Başkonsolos Otaibi’yi ifadeye çağırma yetkisi varken bunu kullanmadığını söyledi.

Çeviköz, “Bundan sonraki süreçte çağrılabileceğini zannetmiyorum. Suudi Arabistanlı yetkililerin de iade edeceklerini zannetmiyorum. Artık Türkiye'den çıktıktan sonra bir şekilde kendini kurtarmış gibi düşünüyorlar herhalde. Bütün yapılacak olanlar onun buradan ayrılmasından önce yapılması gerekiyordu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir cinayet sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunun örtbas edilmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Türkiye'nin uluslararası topluma karşı çok ciddi bir yükümlülüğü bulunuyor” mesajını verdi.

