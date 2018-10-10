Suudi Gazeteci İçin Telefon Trafiği

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin aydınlatılması konusunda Amerika, Suudi yetkililerle üst düzey temaslarda bulunuyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la telefonda görüştü.

Başkan Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Suudiler’le en üst düzeyde görüşüldüğünü açıklamış ancak görüşmelere ilişkin ayrıntı vermemişti. Suudi Arabistan’la kayıp gazeteci konusunda yapılan temasları Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ayrıntılandırdı.

Beyaz Saray’a göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı olan Jared Kushner Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la görüştü. Özellikle Jared Kushner’in Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la yakın olduğu biliniyor.

Suudi Arabistan’a olayla ilgili şeffaf soruşturma çağrısı yapan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la telefonda görüştü, Amerika’nın olayla ilgili bilgi talep ettiği mesajını verdi.