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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubundaki Türk yetkililer, konsolosluğa geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubundaki Türk yetkililer, konsolosluğa geldi


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Cemal Kaşıkçı Çalışma Grubu

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