Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Washington Post Yazarı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik kameralarının çalışmadığının söylendiğini belirterek, "Neden o gün kameralar çalışmadı? Kameraları yöneten şirkete, o gün kameraların neden çalıştırılmadığı konusunda bilgi verildi mi? Biz, bunu hala talep ediyoruz." dedi.

TAM Başkanı Kışlakçı, Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldiğini ve bir daha buradan çıkmadığını söyledi.

Bununla ilgili fotoğrafın da medyada yer aldığını kaydeden Kışlakçı, "Bu bile her şeyi ispatlıyor. İkinci olarak Sayın Konsolos ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın girip çıktığını iddia ediyorlar. Biz ise girdiğini ama çıkmadığını iddia ettik ve iddiamızın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Yurt içinden ve dışından konuştuğu tüm yetkililerin Kaşıkçı'nın katledildiği konusunda ittifak ettiklerini aktaran Kışlakçı, "Suudi yetkililerin her şeyi bildiklerini biliyoruz. Konsolosluk o gün kameraların çalışmadığını söyledi. Suudi Haber Ajansı da böyle bir haber geçti, sonra kaldırdı haberi sitesinden. Peki neden o gün kameralar çalışmadı? Kameraları yöneten şirkete, o gün kameraların neden çalıştırılmadığı konusunda bilgi verildi mi? Biz, bunu hala talep ediyoruz. Bütün hür dünyaya sesleniyoruz, bu olayın peşini bırakmayın. 21. yüzyıl bu olayı kaldıramaz, bu yüzyılda olmaması gereken bir eylem bu." diye konuştu.