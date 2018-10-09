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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı: - "Neden o gün kameralar çalışmadı? Kameraları yöneten şirkete, o gün kameraların neden çalıştırılmadığı konusunda bilgi verildi mi? Biz, bunu hala talep ediyoruz" - "(Kaşıkçı'nın Washington Post'ta yayınlanan fotoğrafı) Türk yetkililerinin bu kareleri bütün dünya liderleriyle paylaştığını düşünüyorum ve oradan bir cevap bekleniyor. O karenin belki buradan bir yerlere sızdığını düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Washington Post Yazarı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik kameralarının çalışmadığının söylendiğini belirterek, "Neden o gün kameralar çalışmadı? Kameraları yöneten şirkete, o gün kameraların neden çalıştırılmadığı konusunda bilgi verildi mi? Biz, bunu hala talep ediyoruz." dedi.

TAM Başkanı Kışlakçı, Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldiğini ve bir daha buradan çıkmadığını söyledi.

Bununla ilgili fotoğrafın da medyada yer aldığını kaydeden Kışlakçı, "Bu bile her şeyi ispatlıyor. İkinci olarak Sayın Konsolos ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın girip çıktığını iddia ediyorlar. Biz ise girdiğini ama çıkmadığını iddia ettik ve iddiamızın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Yurt içinden ve dışından konuştuğu tüm yetkililerin Kaşıkçı'nın katledildiği konusunda ittifak ettiklerini aktaran Kışlakçı, "Suudi yetkililerin her şeyi bildiklerini biliyoruz. Konsolosluk o gün kameraların çalışmadığını söyledi. Suudi Haber Ajansı da böyle bir haber geçti, sonra kaldırdı haberi sitesinden. Peki neden o gün kameralar çalışmadı? Kameraları yöneten şirkete, o gün kameraların neden çalıştırılmadığı konusunda bilgi verildi mi? Biz, bunu hala talep ediyoruz. Bütün hür dünyaya sesleniyoruz, bu olayın peşini bırakmayın. 21. yüzyıl bu olayı kaldıramaz, bu yüzyılda olmaması gereken bir eylem bu." diye konuştu.

Kışlakçı, olaya gösterdikleri hassasiyetten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ABD Başkanı Donald Trump'a, diğer liderlere ve medyaya teşekkür etti.

Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin ne olduğuna bir açıklık getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kışlakçı, "Buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Lütfen elinizdeki kanıtları artık gösterin." dedi.

Suudi Arabistan medyası ve sosyal medyadaki trol hesapların bu olayı sulandırmaya çalıştığını savunan Kışlakçı, "Aslında şunu demeye çalışıyorlar, 'Evet biz öldürdük ama başka bir ülkeye yıkacağız'. Bunu yapıyorlar. Dün medyaya başka görüntüler de düştü. Bu, bizim yetkililerde konsolosluğa gelen Suudilerle bütün detayların olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bugün Washington Post'ta yayınlanan fotoğrafının sorulması üzerine ise Kışlakçı, şunları söyledi:

"Türk yetkililerinin bu kareleri bütün dünya liderleriyle paylaştığını düşünüyorum ve oradan bir cevap bekleniyor. O karenin belki buradan bir yerlere sızdığını düşünüyorum. Biz o fotoğrafların, videoların sadece dünya liderleriyle değil aynı zaman da basınla da paylaşılmasını istiyoruz."

- İHD'den açıklama

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri de konsolosluk önünde Kaşıkçı için basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, şunları kaydetti:

"Kimi haber kaynakları, yetkililerin konsolosluk içinde arama yapılmasına izin verildiğini söylüyor. Kimi kaynaklar, konsolosluk kameralarının Cemal'in kaybolduğu saatler içinde kayıt yapmadığını söylüyor ancak ne Suudi Arabistan yetkilileri ne de Türk yetkilileri Cemal'e ne olduğunu söylemiyor. Ortada gizlenemeyen ve herkesin bildiği bir gerçek var. Bir gazeteci konsolosluk sınırları içinde kaybedildi ve ailesi, kamuoyu 8 gündür ondan haber alamıyor."

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