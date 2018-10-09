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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.

Başkonsolosluğun arka kapısından 21.30'da giriş yapan 3 kişiden birinin elinde bulunan alet çantası dikkati çekti. Kapıda konsolosluk yetkilisi tarafından karşılanan kişiler, içeride yaklaşık bir saat kaldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı

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