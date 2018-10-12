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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, konsolosluk binasına girdi

İSTANBUL (AA) - Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, konsolosluk binasına girdi.

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, sivil plakalı 4 otomobille gelen 11 kişi, konsolosluğa girdi.

Söz konusu kişiler, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

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Cemal Kaşıkçı Orta doğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Washington Post

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