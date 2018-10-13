Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na iki sivil araçla gelen 6 kişiden 2'si konsolosluktan ayrıldı.

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Bariyerlerle çevrili başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı gazeteciler bekleyişlerini sürdürürken, konsolosluğa sivil plakalı 2 otomobille gelen 6 kişiden 2'si yaklaşık yarım saat sonra binadan ayrıldı.

