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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 06:12 | Son Güncelleme

Eski ABD’li diplomat Ann Wright: -"Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli"

İSTANBUL (AA) - ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali nedeniyle 16 yıllık diplomatik görevinden istifa ederek hayatına aktivist olarak devam eden ABD’li Ann Wright, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Davetli olduğu bir konferans için bir süredir İstanbul'da bulunan, ABD'li eski diplomat Ann Wright, gece saatlerinde Beşiktaş’taki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

-‘’Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum’’

Elinde Kaşıkçı'nın fotoğrafını taşıyan Wright, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının, uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu belirterek kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını söyledi.

Wright, ‘’Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen'de yüzlercesi gerçekleşen insan ölümlerine son vermeli.’’ diye konuştu.

"Suudi Arabistan yönetiminin bu cinayeti işlediğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, Wright, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı ancak şu an ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli." yanıtını verdi.

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ABD Ann Wright Cemal Kaşıkçı eski diplomat Kayıp Gazeteci Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu

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