Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na sivil otomobille 4 kişi geldi.

Gazetecilerin, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği belirlenen başkonsolosluk önünde bekleyişi sürerken, 34 NL 1806 plakalı lüks bir otomobil, saat 13.40'ta binanın önüne geldi.

Otomobilden sivil kıyafetli 4 kişi indi. Bir kişinin kucağındaki beyaz bir torba dikkati çekti. Yerli ve yabancı basın mensupları hareketlilik dolayısıyla canlı yayın yaptı.

-Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

