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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:42 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi - Başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, başkonsoloslukta incelemeye başlandı

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Levent'teki başkonsolosluğa olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililer, konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Ellerinde bazı dosyalar bulunduğu görülen Türk yetkililer, daha sonra başkonsolosluk binasına girdi.

Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, başkonsoloslukta inceleme başladı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi - Başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
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Başkonsolosluk Cemal Kaşıkçı Çalışma Grubu inceleme Suudi Arabistan

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