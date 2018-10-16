Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin, başkonsolosun odası olduğu iddia edilen odada çalışmaları devam ediyor.

Levent'teki başkonsolosluk binasının içinde çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun odası olduğu öne sürülen odada inceleme yaparak, fotoğraf çekti.

Öte yandan, Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kadın ve erkek, konsolosluğun arka sokağındaki polis bariyerlerinin üzerine bir demet çiçek bıraktı.

Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları sürüyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.