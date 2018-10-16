Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

CAKARTA (AA) - Endonezya Ulema Meclisi, Suudi Arabistan hükümetinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili açıklama istedi.

Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Anwar Abbas, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderine ilişkin Suudi yetkililerinden acilen açıklama yapmasını umduklarını belirtti.

Suudi Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın ölü ya da diri olup olmadığı konusunda bir açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Abbas, "Cemal Kaşıkçı yaşıyorsa kamuya gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abbas, Kaşıkçı gerçekten öldü ise de Suudi yetkililerin dünya kamuoyuna Kaşıkçı’nın ölüm nedenini izah edebilmesi gerektiğini kaydetti.

Abbas, ayrıca, Kaşıkçı olayının barbarca ve insan haklarını ihlal eden bir durum olduğunu vurguladı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

