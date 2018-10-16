HABER

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Endonezya Ulema Meclisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan’dan açıklama istedi - Endonezya Ulema Meclisi Genel Sekreteri Anwar Abbas: - "Cemal Kaşıkçı yaşıyorsa kamuya gösterilmesini istiyoruz"

CAKARTA (AA) - Endonezya Ulema Meclisi, Suudi Arabistan hükümetinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili açıklama istedi.

Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Anwar Abbas, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderine ilişkin Suudi yetkililerinden acilen açıklama yapmasını umduklarını belirtti.

Suudi Arabistan’ın, Kaşıkçı’nın ölü ya da diri olup olmadığı konusunda bir açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Abbas, "Cemal Kaşıkçı yaşıyorsa kamuya gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abbas, Kaşıkçı gerçekten öldü ise de Suudi yetkililerin dünya kamuoyuna Kaşıkçı’nın ölüm nedenini izah edebilmesi gerektiğini kaydetti.

Abbas, ayrıca, Kaşıkçı olayının barbarca ve insan haklarını ihlal eden bir durum olduğunu vurguladı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

PARTNERÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kestiÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kesti
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısıMeteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı
İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anwar abbas Cemal Kaşıkçı Endonezya Ulema Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

FETÖ'den yargılanan Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi

FETÖ'den yargılanan Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.